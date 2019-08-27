Учёные нашли в Арктике пять новых российских островов

Они находятся в бухте Визе, которая омывает остров Северный архипелага Новая Земля в районе ледника Вылки.

В Карском море гидрографы Северного флота России обнаружили и проанализировали пять новых островов. Объекты впервые увидели на снимках из космоса в 2016 году. Земля показалась после того, как с неё сошёл ледник.

— Площадь объектов варьируется от 900 до 54,5 тысячи квадратных метров. На новых островах проведена топографическая съёмка, они подробно описаны и сфотографированы, — приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы Северного флота РФ.

У экспедиции спасательного буксирного судна "Алтай" и гидрографического судна "Горизонт" есть и другая задача — повторить маршруты северных первопроходцев — Юлиуса Пайера в 1874 году, Фредерика Джексона в 1897-м, и маршрут спасательной экспедиции штурмана Валериана Альбанова. Учёные попытаются обнаружить следы этих экспедиций.

Недавно специалисты Северного флота обнаружили на дне Баренцева моря затопленный советский противолодочный корабль.