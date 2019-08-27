Заключённый из колонии строгого режима удалённо получил высшее образование

Антон — дипломированный музыкант, а во время отбывания наказания отучился ещё и на юриста.

Красноярский заключённый, отбывающий наказание в колонии строгого режима № 5, доказал, что для образования не может быть преград, и стал дипломированным юристом. Находясь в исправительном учреждении, 44-летний мужчина продолжал учиться в "Синергии".

— Антон обучался в университете на дистанционной форме по специальности "Юриспруденция" в течение трёх лет и шести месяцев. Как и все студенты, выполнял присылаемые задания, писал курсовые, сдавал зачёты и экзамены, — рассказали в пресс-службе краевого ГУ ФСИН России.

Оплатить учёбу в университете заключённому помогли родные. Стоило обучение 126 тысяч рублей. Заключительный экзамен Антон сдавал по видеосвязи из колонии. Его поддерживали не только другие осуждённые, но и сотрудники колонии. Справился он с экзаменом на твёрдую четвёрку. К слову, для 44-летнего Антона диплом юриста стал вторым, у него уже есть высшее образование — музыкальное.

Ранее сообщалось, что заключённые исправительной колонии ИК-7 Башкирии создали для кубинских колоний пять "тропических" автозаков.