В Анапе отправили в СИЗО экс-полицейских, склонивших несовершеннолетнюю к сексу

В Анапе отправили в СИЗО трёх бывших полицейских, которые стали фигурантами дела о принуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера. Об этом сообщили в Администрации Анапы.
— В настоящее время трое сотрудников полиции уволены, они помещены в следственный изолятор, следственным отделом по городу Анапе возбуждено уголовное дело, — заявил заместитель начальника ОМВД России по городу Анапе Дмитрий Коркишко.
Глава города Юрий Поляков заявил, что "скрывать такие происшествия нельзя и замалчивать никто не собирается".
Стоит отметить, что сейчас информация о том, что бывшие полицейские находятся в СИЗО, удалена с сайта Администрации Анапы, однако данные остались в кэше.
Напомним, в ночь на 26 августа в посёлке Витязево под Анапой сотрудники полиции, находившиеся при исполнении, принудили 17-летнюю волейболистку к интиму. При этом третий стоял в стороне и наблюдал. После этого девушку отвезли в спортивно-оздоровительный комплекс "Волейград", где она была на сборах.
Все трое полицейских были уволены из органов внутренних дел. От должности также отстранён начальник местной полиции Андрей Рапп.
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