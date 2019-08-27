Facebook начал тестировать новый мессенджер для Instagram

Предполагается, что через него можно будет передавать информацию о своём местоположении и скорости передвижения.

Компания Facebook начала тестировать новый мессенджер Instagram. Называться он будет Threads, что можно перевести как "нити". Об этом пишет The Verge.

Предполагается, что Threads позволит общаться с друзьями, передавать им фото и видео. А ещё он позволит передавать данные о своём местоположении, скорости движения и уровне заряда аккумулятора на гаджете. Ожидается, что внешне он будет похож на нынешний мессенджер Direct.

Сроки ввода нового мессенджера не называются.

Недавно Facebook оказался в центре очередного скандала. Его уличили в прослушке аудиосообщений пользователей.