В России стали втрое чаще увольнять чиновников по статье об утрате доверия

После снятия с должности их имена вносят в чёрный список, ознакомиться с которым может любой желающий.

В России за последние три года в три раза увеличилось число уволенных из-за утраты доверия. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Так, в 2016 году по этой причине было уволено 383 человека, а в 2018-м этот показатель вырос до 1303. Уже в течение первого полугодия 2019 года по такому же основанию были сняты с постов 469 должностных лиц.

Среди нарушений, которые выявили прокуроры, — сокрытие сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, нарушение антикоррупционного запрета на осуществление предпринимательской деятельности.

Все экс-чиновники, уволенные за коррупцию в связи с утратой доверия, попадают в специальный реестр, который доступен на сайте ГП РФ.

Ранее Лайф назвал число россиян, которые попали в "квалификационную яму".