Под Херсоном внезапно умер военный, приглашённый на День независимости Украины

Предварительной причиной смерти сержанта медики назвали сердечную недостаточность.

Военнослужащий украинской 57-й отдельной мотопехотной бригады скончался во время празднования дня независимости Украины. Случай произошёл в городе Новая Каховка в Херсонской области, сообщает korrespondent.net.

Когда сержанту стало плохо, командиры увезли его в медпункт, а оттуда уже в больницу.

— Военнослужащий потерял сознание и не подавал признаков жизни. Реанимационные мероприятия не дали положительных результатов, — рассказали очевидцы.

По сведениям из ДНР, ранее в Вооружённых силах Украины произошёл другой страшный случай, морпехи 36-й бригады отрезали сослуживцу голову.