Умерла заслуженная артистка России Людмила Мальцева. Она ушла из жизни в возрасте 69 лет, сообщается на сайте кинематографистов страны.

— Сегодня, 27 августа, в День российского кино на 70-м году ушла из жизни талантливая актриса, педагог, культуролог, яркая, красивая женщина Людмила Мальцева, — говорится в заявлении пресс-службы.

Причина смерти не раскрывается.

Мальцева с 1978 года снялась в порядка 40 картинах, среди которых "Мы с дедушкой", "Пасечник", "Бывших не бывает", "Мой любимый папа".