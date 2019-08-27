Умерла заслуженная артистка России Людмила Мальцева

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Фото © Издательский дом "Новые известия"

Умерла заслуженная артистка России Людмила Мальцева. Она ушла из жизни в возрасте 69 лет, сообщается на сайте кинематографистов страны.

Сегодня, 27 августа, в День российского кино на 70-м году ушла из жизни талантливая актриса, педагог, культуролог, яркая, красивая женщина Людмила Мальцева, — говорится в заявлении пресс-службы.

Причина смерти не раскрывается.

Мальцева с 1978 года снялась в порядка 40 картинах, среди которых "Мы с дедушкой", "Пасечник", "Бывших не бывает", "Мой любимый папа".

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