Главу Минспорта попросили помочь инвалиду – чемпиону мира поехать на ЧМ

В случае отказа уральский депутат пообещал оплатить поездку Матвеева или с помощью тюменского бизнеса, или из личных денег.

Депутат тюменской думы Мурат Тулебаев попросил министра спорта России Павла Колобкова помочь инвалиду — чемпиону мира по армрестлингу Сергею Матвееву попасть на первенство в Румынию. Об этом сообщает Ura.ru.

Матвеев является чемпионом по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Он занимается этим видом спорта на протяжении трёх лет. По словам парламентария, сначала деньги для поездок на соревнования ему выделяла сборная по параармрестлингу, однако потом финансирование прекратилось и его матери приходилось брать для инвалида кредиты.

В этом году мировое первенство состоится в Румынии, на поездку спортсмену-колясочнику нужно около 210 тысяч рублей, которых у него нет. Тулебаев просит Минспорта помочь Матвееву.

— В случае отказа оплачу поездку Матвеева или с помощью тюменского бизнеса, или из личных денег, — обещает депутат.

Ранее сообщалось, что под Челябинском детям-инвалидам приходится лезть в центр реабилитации через окно.