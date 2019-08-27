Путин предложил организовать турецким пилотам полёты на истребителях Су-30СМ

Российский президент заметил, что Реджепа Эрдогана сопровождает делегация турецких военно-промышленных и бизнес-кругов, которая заинтересовалась экспозицией МАКС-2019.

Президент РФ Владимир Путин предложил турецким военным лётчикам организовать полёты на истребителях Су-30СМ. Такое заявление глава государства сделал после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на Международном авиакосмическом салоне — 2019.

Он отметил, что гости из Турции увидели лётную программу, в которой принимали участие в том числе многоцелевые истребители Су-35 и истребитель пятого поколения Су-57.

— Мы готовы также организовать полёты турецких лётчиков на истребителях Су-30СМ, — заявил президент России.

Лайф вёл трансляцию пресс-конференции Путина и Эрдогана на МАКС-2019. Путин выразил уверенность, что авиатехника с МАКС-2019 заинтересует Турцию.