Туристы из Красноярска нашли Ан-2, разбившийся 68 лет назад

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Ан-2. Фото © Flickr / Andrey Larin

На борту упавшего кукурузника находились четверо членов экипажа. Все они погибли.

Житель Красноярска вместе с сыном во время похода на Араданский хребет на высоте 1850 метров нашли место падения самолёта Ан-2, который разбился 68 лет назад. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

<p>Фото © <a href="https://vk.com/krasghest" target="_blank">https://vk.com/krasghest</a></p>

Лайнер идентифицировали по части обшивки левого борта с остатками бортового номера (А2597) и по номеру двигателя. Он потерпел крушение 21 апреля 1951 года, когда выполнял рейс Красноярск — Абакан — Кызыл. На борту находились четверо членов экипажа: командир корабля Пузырёв С.С., второй пилот Васильев Л.Ф., штурман Медведев В.И. и бортмеханик Хмельницкий. Все они погибли.

<p>Фото © <a href="https://vk.com/krasghest" target="_blank">https://vk.com/krasghest</a></p>

Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю разыскали родственников членов экипажа и рассказали о судьбе их родных.

Ранее Лайф сообщал, что в России создадут новый региональный самолёт на смену Ан-2.

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