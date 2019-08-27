Путин заявил, что газ по "Турецкому потоку" пойдёт до конца года

Строительство газопровода "Турецкий поток" идёт согласно графику. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они сегодня вместе посетили МАКС-2019, а затем обсудили отношения двух стран.

— Уже до конца года российский газ начнёт поступать турецким потребителям. А после увеличения мощности "Турецкого потока" за счёт второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции, — сказал Путин.

Как уже сообщал Лайф, 19 марта в Турции строители завершили работы по соединению наземной и морской частей "Турецкого потока". Путин заявил, что газопровод наряду с АЭС "Аккую" станет важнейшим элементом энергетической безопасности Европы.