Житель Урала по имени Пельмень испугался своей участи в армии

Все, кроме матери, уже привыкли и называют Пельменя по паспорту, только она — Ромой.

В Челябинской области житель Троицка 19-летний Пельмень Кондольский опасается, что его имя в будущем создаст ему немало проблем. А ещё он вдруг осознал, что отчество Пельменьевичи для его детей неподходящее. Обо всём этом некогда названный Романом Грошевым молодой человек рассказал изданию "Челябинск онлайн".

— Я не хочу с этим именем идти в армию. Это будет треш. Не знаю, меня на кухню, наверное, пошлют? Также я ещё не свыкся с тем, что, если я останусь с этим именем, у меня будут дети Пельменьевичи, — высказался Пельмень.

— Я вообще не жалею, что поменял имя. Это только в плюс мне сработало. Меня узнают в городе, меня зовут на всякие мероприятия — это очень круто, — добавляет парень.

Как сообщал Лайф, причиной того, что житель Челябинской области согласился поменять имя на Пельмень Кондольский, стал конкурс пензенского производителя продуктов. За смену имени ему предложили 200 килограммов пельменей. После поддержки в соцсетях ему предложили уже 400 килограммов.

Однако из-за того, что такой груз невозможно было отвезти домой без спецтранспорта, парень выбрал альтернативный вариант — забрал денежный эквивалент четырёх центнеров полуфабрикатов. В беседе с Лайфом он рассказывал о планах раздавать пельмени по детским домам.