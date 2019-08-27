Путин обсудил с Эрдоганом возможность сотрудничества по Су-57

Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган обсудили сотрудничество Москвы и Анкары по Су-35 и даже возможную работу по новейшему истребителю Су-57. Об этом глава государства сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом.

— У нас возможностей много, мы продемонстрировали новые системы оружия и новые системы радиоэлектронной борьбы. Многое, на мой взгляд, заинтересовало наших турецких партнёров, и не только с точки зрения приобретения, но и с точки зрения совместного производства, — пояснил Путин.

Лидер российского государства отметил, что Россия гордится своими разработками в военной и гражданской авиации.

Как уже сообщал Лайф, сегодня во время Международного авиационно-космического салона — 2019 Путин показал Эрдогану новейший российский самолёт пятого поколения Су-57. В итоге турецкий лидер поинтересовался возможной покупкой истребителя.