Алёна Кравец похвасталась кольцом от возлюбленного за 11 миллионов

Светская львица призналась, что считает мужскую щедрость доказательством искренних чувств.

Известная российская телеведущая, певица и модель Алёна Кравец похвасталась шикарным подарком от нового возлюбленного — кольцом с бриллиантами стоимостью 11 миллионов рублей. Светская львица показала дорогостоящее украшение подписчикам в "Инстаграме".

— Любимый мужчина сказал, что оплатит любую мою покупку, и я решила воспользоваться этой щедростью... Присмотрела себе колечко за 11 миллионов рублей. Уверена: если мужчина любит по-настоящему, он всегда будет баловать и одаривать свою женщину, украшать её и наряжать, — цитируют "Дни.ру" слова 34-летней Кравец.

По её словам, она выбирала новый экспонат своей коллекции бриллиантов вместе с экспертами-геммологами, которые помогли ей оценить чистоту камня.

Модель призналась, что считает мужскую щедрость доказательством искренних чувств. Называть имя щедрого избранника она не стала — мол, он человек непубличный, деловой. Однако певица отметила, что для её нового кавалера 11 миллионов — это несерьёзная сумма.

Ранее Кравец признавалась, что тратит в день около миллиона рублей. Тогда диву обеспечивал муж-миллионер. В начале года олигарх изгнал её из шикарного особняка на Рублёвке.