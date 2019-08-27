ЦБ и Минфин изменят название системы накопительных пенсий

Презентация новой схемы может пройти на Московском финансовом форуме в ближайшие дни.

Банк России и Министерство финансов решили отказаться от названия "Индивидуальный пенсионный капитал" для системы накопительных пенсий. Как рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев, детали новой системы объявят через неделю.

— Законопроект об ИПК — я думаю, что мы с Сергеем Анатольевичем (Швецовым, первым зампредседателя ЦБ РФ. — Прим. ред.) через неделю объявим вам все детали, — цитирует ТАСС Моисеева.

Замглавы Минфина добавил, что основное изменение будет заключаться в отказе от любых средств принуждения к вступлению граждан в саму систему.

В марте этого года первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил о готовности законопроекта о механизме индивидуального пенсионного капитала, однако документ так и не обнародовали. По словам Силуанова, добровольные отчисления работников помогут увеличить пенсии до 20% в зависимости от уровня зарплаты.