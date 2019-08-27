В Москве задержали мужчину, пытавшегося утащить в кусты пятилетнюю девочку

Родители заявили в полицию, что подозрительный незнакомец часто сидит на детской площадке.

В поселении Воскресенское в Новой Москве задержали мужчину, который пытался утащить пятилетнюю девочку в кусты. По данным МК, он схватил малышку, которая ехала на самокате позади своей бабушки.

Местные жители утверждают, что седовласый мужчина охотился за детьми. Сидевшую на скамейке автобусной остановки школьницу, по их словам, он схватил за ногу. Родители заявили в полицию, что подозрительный незнакомец часто сидит на детской площадке и наблюдает за малышами. Его задержали для проверки.

— По подозрению в совершении данных противоправных деяний задержали 58-летнего уроженца одной из стран СНГ. В настоящее время он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, проводится проверка, — рассказал руководитель Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

Во время допроса задержанный заявил, что не понимает, в чём его подозревают, и не помнит подобных событий.

Ранее сообщалось, что 58-летнего массажиста из Туапсе заподозрили в домогательствах к детям.