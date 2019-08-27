В Москве спасли из-под капота автомобиля трёх котят

Пушистых гостей обнаружили хозяева машины. Но достать их самостоятельно не смогли.

В столичном районе Выхино-Жулебино добровольцы МЧС вытащили из-под капота автомобиля трёх котят. Животных обнаружили владельцы автомобиля, которым животные воспользовались как укрытием.

— Автовладельцы не смогли своими силами извлечь пушистых гостей и вызвали спасателей, — передаёт АГН "Москва" сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Изначально под капотом находилось четыре котёнка. Один смог сам выползти. Остальных спасли сотрудники "Спасрезерва" МЧС. В ведомстве отметили, что при операции котята не пострадали, автомобиль не был повреждён.

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