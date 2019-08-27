В Кремле ответили на вопрос, отправится ли Путин в США по приглашению Трампа

Дмитрий Песков отметил, что российский лидер не совершает визиты в другие страны ради самого факта визита.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в прикладном плане речи о визите Владимира Путина в США не ведётся. В интервью Первому каналу он заявил, что пока нет договорённостей с американской стороной.

— Всё-таки любой поездке предшествует достаточно длительная подготовка. И визит ради визита, контакт ради контакта, саммит ради саммита — это не то, чем обычно привык заниматься Путин, — заявил Песков.

Днём ранее Лайф приводил слова американского президента Дональда Трампа, который заявил, что готов пригласить Путина на G7 в США. Его французский коллега Эмманюэль Маркон выразил уверенность, что это отличная возможность России и её лидеру присутствовать на саммите, даже если страна пока не вернётся в "Большую семёрку" и не расширит её до G8.