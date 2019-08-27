Житель Таиланда заявил, что ему 128 лет и он старейший на Земле

В Таиланде нашли мужчину, который родился в XIX веке. Его зовут Орна Парнчомпу, и, по его словам, он появился на свет 9 апреля 1891 года, сообщает издание The Thaiger. Есть даже соответствующий документ.
В свои годы он может без помощи взобраться по лестнице и подмести дом. Парнчомпу признался, что секрет его долголетия — чистая еда и постоянные физические упражнения.
У мужчины жена, ей всего 70 лет. У них семь детей и 11 внуков. Парнчомпу мечтает прожить до 200 лет.
— Все мои друзья умерли, и мне их по-прежнему не хватает. Но если это возможно, я бы хотел дожить до 200 лет, — рассказал он.
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