Пожар под Ростовом-на-Дону превратил местный пейзаж в кадры из фильма-катастрофы

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Спасатели уверяют, что, несмотря на зловещую картину, угрозы для населённых пунктов нет.

В пригороде Ростова-на-Дону — Батайске — природный пожар охватил полторы тысячи квадратных метров камыша и другой сухой растительности. Видео клубов дыма до самого неба начали выкладывать подписчики группы "Ростов Главный".

Прибывшие на место сотрудники МЧС РФ установили высокий ранг пожара. Огонь тушат 85 человек и 23 единицы техники. К тушению привлечён даже пожарный поезд.

Напомним, в другой части России — в Сибири — уже несколько недель полыхают лесные пожары. Сегодня Федеральная авиалесоохрана сообщила, что их площадь уменьшилась.

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