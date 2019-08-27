Новой фавориткой короля Таиланда стала военная лётчица

Она окончила школу медсестёр Королевской армии, служила в личной охране монарха и имеет звание генерал-майора.

Королевский дворец Таиланда опубликовал 60 фотографий и биографию новой фаворитки недавно женившегося короля Махи Вачиралонгкорна Рамы X.

Ею стала Сининат Вонгваджирапакди. Она закончила школу медсестёр Королевской армии Таиланда, а затем училась на военного лётчика. Сининат также служила в личной охране короля, а в мае получила звание генерал-майора. В июле получила титул благородного королевского консорта, не использовавшийся около ста лет.

На фотографиях показано, как Сининат участвует в военных учениях, стреляет из оружия и сидит за штурвалом самолёта. На некоторых изображениях её сняли с королём, а на одном кадре девушка одета в традиционный тайский костюм, а Маху Вачиралонгкорна держит её за руку.

Король Таиланда был в браке четыре раза. В 1977 году он женился на своей двоюродной сестре, их брак продлился три года, однако официально они развелись только в 1993 году. К тому времени Маха Вачиралонгкорн жил с любовницей, узаконив свои отношения в 1994 году. В третий раз король женился на простолюдинке, которая затем лишилась титула из-за обвинений в коррупции. Четвёртый и последний брак был заключён в мае 2019 года с генералом, которая была главой личной охраны короля.