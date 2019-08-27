Путин назвал аэропорт Гагарин замечательным подарком Саратову

После воздушной гавани Ростова-на-Дону это вторая, созданная в новейшей истории России с нуля.

Президент РФ Владимир Путин сегодня посетил новый аэропорт Саратова, который получил название Гагарин. Воздушная гавань создана по указанию российского лидера.

— Я помню 2012 год, обращение губернатора и свою резолюцию бывшему министру транспорта: "Прошу рассмотреть и поддержать". Очень приятно, что эта поддержка закончилась таким хорошим результатом, — сказал Путин.

Глава государства осмотрел пассажирский терминал. Там ему рассказали, как организовано обслуживание клиентов, показали залы регистрации и ожидания вылетов.

— Я думаю, что это замечательный подарок городу, — отметил Путин.

Кроме того, российский лидер осмотрел интерактивную экспозицию о первом полёте в космос. Её создавали при содействии "Роскосмоса".

Аэропорт Гагарин находится в 30 километрах от Саратова. Он способен пропускать миллион человек в год. Занимает площадь 23 тысячи квадратных метров. Способен принимать такие большие воздушные суда, как Boeing 767-300 ER. Это второй аэропорт, полностью созданный в новейшей истории России. Первый — Платов в Ростове-на-Дону.