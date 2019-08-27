В подмосковном детдоме умер шестилетний мальчик

Ранее органы опеки забрали его у родителей. Мать мальчика является фигуранткой уголовного дела.

В подмосковном Сергиеве Посаде в детском доме умер шестилетний мальчик. Об этом сообщается на сайте областного СКР. Отмечается, что ребёнка ранее изъяли у родителей органы опеки.

Следователи проводят доследственную проверку. Они намерены изучить необходимую медицинскую документацию, опросить персонал детского дома и родителей умершего мальчика.

— Как нам удалось выяснить, ребёнок страдал тяжёлыми заболеваниями, в интернатном учреждении находился почти год, ещё около года был в доме ребёнка. Его мать осуждена на 12 лет. Ещё двое её детей уже около двух лет находятся в приёмной семье, — рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Ранее Лайф сообщал, что в Омске мать заперла детей в квартире и ушла в загул на три дня.