Эксперт объяснил, почему в России растёт количество диабетиков

Одна из причин — это не более высокая заболеваемость, а ранняя диагностика тех, кого раньше считали здоровыми.

Президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова заявила, что рост числа диабетиков наблюдается во всём мире. И назвала причину, почему это происходит, в частности, в нашей стране.

— В России расширяется диспансеризация населения, в которую включён анализ на сахар крови на раннее выявление сахарного диабета. То есть стали лучше выявлять. Также проблемой является неправильное питание, которое ведёт к ожирению. А это один из факторов сахарного диабета, — рассказала Густова "Национальной службе новостей".

Как сегодня сообщал Лайф, согласно данным Минздрава, в 2013-м врачи выявили 3,9 млн случаев сахарного диабета, в 2018 году этот показатель достиг уже 4,8 млн больных.

Ранее учёные из Университета Британской Колумбии в Канаде назвали омлет лучшим завтраком для диабетиков. Он, будучи жирным и низкоуглеводным завтраком, позволит избежать выброса сахара, происходящего у людей с диабетом второго типа сразу после еды.