Путин заявил, что за шесть лет в России отремонтируют 60 аэропортов

Глава государства сегодня прибыл в Саратов, где посетил недавно открытую воздушную гавань Гагарин.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра нового саратовского аэропорта Гагарин заявил, что за шесть лет в России планируется отремонтировать 60 аэропортов.

— У нас на эту шестилетку мы планируем привести в хорошее нормативное международное состояние 60 аэропортов, — отметил российский лидер.

Ранее глава государства назвал аэропорт Гагарин замечательным подарком Саратову. Воздушная гавань находится в 30 километрах от Саратова. Она способна пропускать миллион человек в год. Занимает площадь 23 тысячи квадратных метров. Это второй аэропорт, полностью созданный в новейшей истории России. Первый — Платов в Ростове-на-Дону.