Адвокат полицейских по делу о сексе с девушкой: Пообщались и вернули парню

Камеры видеонаблюдения в ресторане зафиксировали, что под утро она смеялась и танцевала.

Адвокат одного из фигурантов дела о принуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера рассказал о "травле" его клиентов. Об этом сообщает МК.

По его словам, на предложение полицейских девушка согласилась добровольно. Кроме того, молодой человек, которого застали с несовершеннолетней, может быть членом сборной России и его "прикрывают", считает адвокат.

Как рассказал представитель одного из обвиняемых, полицейские застали девушку с молодым человеком во время их уединения. Один из сотрудников достал камеру, чтобы зафиксировать акт правонарушения. Волейболистка испугалась и пыталась убежать. Свой поступок она объяснила тем, что является чемпионкой мира по пляжному волейболу, а её парень членом сборной России. Пара якобы скрывает свои отношения и не хочет, чтобы об этом знали родители.

По словам адвоката, спортсменка выглядела гораздо старше своего возраста. О том, что ей 17 лет, девушка также умолчала. Сотрудники полиции вошли в её ситуацию, сказали, что общественный порядок не нарушен, потому что пара была вдалеке от людных мест. Полицейские ещё немного пообщались с девушкой, а затем "передали с рук на руки и отпустили".

Адвокат также опроверг версию о том, что после происшествия девушка вернулась на спортбазу. Камеры в ресторане зафиксировали волейболистку и её молодого человека под утро веселящимися на танцполе.

Девушка написала заявление в полицию утром. По её версии, правоохранители принудили её к сексу, чтобы освободить от административного наказания. На допросе она заявила, что добровольно согласилась на предложение полицейских из-за угроз.

— Мы отрицаем факт, что имели место сексуальные отношения. Сейчас заявили ряд ходатайств, в том числе просим провести экспертизы, чтобы установить биологический возраст потерпевшей, — дело в том, что у человека есть паспортный возраст и биологический, — заявил адвокат.

Напомним, в ночь на 26 августа в посёлке Витязево под Анапой находившиеся при исполнении полицейские, предположительно, склонили 17-летнюю волейболистку к действиям сексуального характера. Все трое сотрудников полиции были уволены, сейчас они находятся в СИЗО.