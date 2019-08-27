Утверждены тарифы для Московских центральных диаметров

С МЦД можно будет в течение 90 минут совершить бесплатную пересадку на метро или МЦК.

Стоимость поездки по Московским центральным диаметрам в пределах Москвы будет равна цене на билет в метро — 38 рублей, в пригороде — 45 рублей, тарифы в дальней зоне будут составлять 23 рубля за зону, говорится в материалах к прошедшему сегодня заседанию президиума столичного правительства.

Первые два диаметра — МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск — запустят в ноябре 2019 года. График работы диаметров будет таким же, как в метро, — с 05:30 до 01:00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом 5–6 минут для часов пик.

— Стоимость разовой поездки на МЦД по Москве в пределах Центральной зоны будет равняться стоимости поездки на других видах общественного транспорта (метро, автобус, трамвай, троллейбус, электробус, МЦК) — по тарифу "Кошелёк" карты "Тройка" или по стоимости поездки других типов билетов, которые можно записать на "Тройку". В этом году поездка по тарифу "Кошелёк" составляет 38 рублей. Разовая поездка по тарифу "Кошелёк" карты "Тройка" в зоне "Пригород" будет стоить 45 рублей, — поясняется в материалах.

Также с МЦД можно будет в течение 90 минут совершить бесплатную пересадку на метро или МЦК. Кроме того, в зоне "Центральная" в течение 90 минут будет возможна пересадка на автобус, троллейбус или трамвай стоимостью 21 рубль при оплате картой "Тройка".

Кроме этого оплатить проезд по МЦД можно будет подмосковной картой "Стрелка", картами, поддерживающими технологии PayPass/PayWave, а также гаджетами с технологиями Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay. Стоимость проезда при оплате такими способами при поездке по Центральной зоне составит 42 рубля. А бумажные билеты "Единый" работать на турникетах МЦД не будут.

Проектом Московских центральных диаметров предусматривается соединение радиальных ж/д направлений и запуск сквозного движения поездов через центр столицы. К 2025 году в планах создать пять линий, которые будут связывать города Подмосковья беспересадочным ж/д сообщением через Москву.