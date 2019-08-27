Ещё один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе

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Крис Мёрфи. Фото © Wikipedia

Ещё один американский сенатор, представитель Демпартии Крис Мёрфи заявил, что РФ отказала ему в получении въездной визы, говорится на сайте политика.

Мёрфи сообщил сегодня, что Москва отказала ему в визе, которая необходима для въезда в составе двухпартийной делегации Конгресса США.

Накануне другой сенатор, республиканец Рон Джонсон также заявил, что ему отказали в российской визе. В МИД России ответили, что политик не обращался за такими документами, при этом он был в стоп-листе. Дипведомство назвало заявления Джонсона "манипуляцией информацией" и обвинило его в русофобии.

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