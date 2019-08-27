Бывшего министра времён Януковича задержали в аэропорту Киева

Раиса Богатырёва подозревается в махинациях с бюджетными средствами в особо крупном размере.

В киевском аэропорту Жуляны полицейские задержали Раису Богатырёву, которая была главой Министерства здравоохранения Украины в период президентства Виктора Януковича, сообщили в Госпогранслужбе страны.

По информации издания "Украинская правда", Богатырёва прилетела из Минска. Как удалось выяснить пограничникам, появилось поручение одного из правоохранительных органов.

Бывшего министра подозревают в совершении махинаций с бюджетными средствами в особо крупном размере, в том числе и при закупках лекарств и изделий медицинского назначения. Согласно информации СМИ, Богатырёва была за пределами Украины практически пять лет.

Ранее сообщалось, что властям Украины удалось со второй попытки экстрадировать в Израиль "короля наркоинтернета".