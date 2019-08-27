Освобождавший заложников в Беслане впал в кому после жестокого избиения

Мужчина сделал замечание мотоциклисту, который быстро ехал по дороге, где играли дети.

Освобождавший заложников в Беслане мужчина впал в кому после того, как его жестоко избили. Об этом сообщает MASH.

После службы бывший боец пограничных войск Александр Воронцов вернулся на родину в Уфу. Там он продолжал помогать людям и следить за общественным порядком.

Недавно Воронцов увидел, как по узкой дороге, где играли дети, на всей скорости ехал мотоциклист. Экс-боец сделал замечание лихачу, а в ответ на это байкер вместе со своими друзьями заявился к Воронцову домой.

Героя Беслана сильно избили битой и ударили кулаком в висок, в результате чего Воронцов впал в кому.

Полиция города возбудила уголовное дело в связи с происшествием. Отмечается, что виновных в преступлении до сих пор не задержали.

Ранее Лайф рассказал о хоккеисте, который впал в кому и умер, заступившись за девушку у бара в Тамбове.