Российский дипломат назвал число террористов ИГИЛ в Сирии

Общее количество боевиков террористической группировки ИГИЛ* и их сторонников в Сирии сейчас составляет около трёх тысяч человек, заявил зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин в ходе заседания Совбеза организации.

— На текущий момент общая численность игиловцев и их сторонников в Сирии составляет порядка трёх тысяч человек, — отметил Кузьмин.

Вооружённый конфликт в Сирийской Арабской Республике тянется с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГИЛ в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. Теперь на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда