В Германии носорог атаковал смотрительницу парка

Инцидент произошёл, когда женщина на своём автомобиле пыталась загнать животное в стойло.

В Германии рассвирепевший носорог атаковал и опрокинул автомобиль смотрительницы за животными, она получила сотрясение мозга и многочисленные ссадины. Видео происшествия опубликовала на своём сайте газета Bild.

Инцидент произошёл в природном парке Серенгети в нижнесаксонском Ходенхагене. Женщина медленно направилась на автомобиле в сторону носорога по кличке Кузини для того, чтобы загнать его в стойло. Однако носорог бросился на автомобиль, нанеся удар такой силы, что машина три раза перевернулась. Затем животное продолжило атаковать авто.

Один из посетителей парка, который был в другом автомобиле, снял происшествие на камеру.

На подмогу пострадавшей прибыли другие сотрудники парка. Когда носорог успокоился, смотрительница вылезла из окна и пересела в автомобиль коллег.

Ранее в США на восьмилетнего ребёнка напала пума.