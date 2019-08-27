В Германии носорог атаковал смотрительницу парка

В Германии рассвирепевший носорог атаковал и опрокинул автомобиль смотрительницы за животными, она получила сотрясение мозга и многочисленные ссадины. Видео происшествия опубликовала на своём сайте газета Bild.
Инцидент произошёл в природном парке Серенгети в нижнесаксонском Ходенхагене. Женщина медленно направилась на автомобиле в сторону носорога по кличке Кузини для того, чтобы загнать его в стойло. Однако носорог бросился на автомобиль, нанеся удар такой силы, что машина три раза перевернулась. Затем животное продолжило атаковать авто.
Один из посетителей парка, который был в другом автомобиле, снял происшествие на камеру.
На подмогу пострадавшей прибыли другие сотрудники парка. Когда носорог успокоился, смотрительница вылезла из окна и пересела в автомобиль коллег.
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