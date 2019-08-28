Путин рассказал о будущем технологических профессий в России

Он также отметил важность предоставления возможности развития для каждого человека в течение всей жизни.

Россия открыта для работы по международной линии с другими странами по созданию доступной для людей модели подготовки кадров, соответствующей любым вызовам грядущей технологической эпохи. Об этом заявил Владимир Путин в ходе выступления на церемонии закрытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.

— Так мы вместе сможем ответить на вызовы наступающей технологической эпохи, обеспечить устойчивое развитие, сформировать условия для повышения благосостояния людей, — сказал российский президент.

Он отметил, что именно это является "подлинно цивилизационными" задачами. Он также указал, что ответственность за сохранение и применение опыта прошедшего в Казани чемпионата является общей ответственностью всех стран, поддерживающих движение WorldSkills.

— Чтобы каждый человек, независимо от возраста и здоровья, мог реализовать все свои способности, выбирать собственный путь обучения и развития, приобретать востребованные навыки в течение всей своей жизни, — добавил Владимир Владимирович.

Президент также подчеркнул, что интерес к WorldSkills неуклонно растёт, уже сейчас к нему присоединились 500 тысяч россиян, а само движение стало важным элементом формирующейся в России "передовой системы профессионального образования", благодаря которой происходит фактически реформация учебного процесса в стране.

После этого российский лидер поздравил победителей, призёров и всех участников первенства в Казани, отметив, что они показали блестящую технику и навыки.

Далее на церемонии закрытия выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она передала флаг чемпионата зампредседателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Юнцину. Вице-премьер нанесла на флаг нашивку с символом WorldSkills Kazan 2019. Следующий чемпионат WorldSkills пройдёт в КНР в 2021 году.