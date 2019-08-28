Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане

До этого грузовик доставил на МКС продовольствие, оборудование и материалы для различных научных экспериментов, а также новый стыковочный узел.

Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане. Об этом пишет в "Твиттере" компания SpaceX.

— Успешное приводнение корабля Dragon подтверждено, — говорится в сообщении.

Ранее во вторник по команде из ЦУП в Хьюстоне дистанционный манипулятор отвёл корабль от шлюза на модуле Harmony и в 10:59 по времени восточного побережья США (17:59 московского времени) раскрыл захваты, которые удерживали корабль. В 15:22 (22:22 мск) корабль включил двигатели для схода с обиты и спустя час спустился на парашюте в районе Тихого океана в (570 км к юго-западу от побережья Калифорнии.

Космический грузовик, который прибыл на станцию 27 июля, доставил продовольствие, оборудование и материалы для различных научных экспериментов, а также новый стыковочный узел, который установили американские астронавты на модуле Harmony. Он предназначен для стыковки коммерческих кораблей Boeing CST-100 Starliner и Crew Dragon компании Space X.