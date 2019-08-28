Третья взлётно-посадочная полоса в Шереметьево откроется 1 сентября

В этом году в аэропорту также планируется ввести терминал С1 пропускной способностью 20 миллионов пассажиров.

Аэропорт Шереметьево 1 сентября откроет третью взлётно-посадочную полосу, сказано в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

— 1 сентября 2019 года международный аэропорт Шереметьево запускает в эксплуатацию третью взлётно-посадочную полосу (ВПП-3), — приводит слова из сообщения ТАСС.

В официальном мероприятии, посвящённом открытию, примут участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, руководитель Росавиации Александр Нерадько, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, а также генеральный директор АО "МАШ" Михаил Василенко.

Изначально новую ВВП планировалось ввести в эксплуатацию к началу чемпионата мира по футболу 2018 года, однако открытие объекта несколько раз переносилось.

В Минтрансе уточнили, что с вводом в эксплуатацию третьей ВВП увеличится число взлётно-посадочных операций — с 70 до 100 в час.

Также в 2019 году в Шереметьево планируется ввести терминал С1 пропускной способностью 20 миллионов пассажиров, а в 2021-м — терминал С2 на десять миллионов пассажиров.

Ранее СМИ сообщали, что в Шереметьево могут сократить количество голосовых оповещений.