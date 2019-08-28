В США экс-сотруднику Google предъявлено обвинение в краже технологий

Если вина будет доказана, ему может грозить до 10 лет тюрьмы, а также штраф в размере 250 тысяч долларов.

Прокуратура Северного округа штата Калифорния обвинила бывшего сотрудника компании Google Энтони Левандовски в похищении информации о беспилотных автомобилях компании, которая является коммерческой тайной. Об этом сказано в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

Согласно информации в документе, в 2009 году Левандовски стал одним из основателей подразделения компании, которое специализировалось на разработке управляемых компьютером автомобилей. Он участвовал в создании специального лазерного радара, который затем должен был устанавливаться на этих машинах. Левандовски покинул данное подразделение в январе 2016 года, а в декабре оно стало отдельной компанией под названием Waymo, которая, как и Google, является частью американского холдинга Alphabet.

Как считают следователи, перед уходом мужчина скачал около 14 тысяч файлов из систем компании, в числе которых была информация, представляющая коммерческую тайну, в частности она касалась беспилотных авто, лазерного радара и его испытаний.

Если вина Левандовски будет доказана, ему может грозить до десяти лет тюрьмы, а также штраф в размере 250 тысяч долларов. Также его могут обязать компенсировать якобы нанесённый ущерб.

Напомним, в феврале 2017 года Waymo обвинила Энтони Левандовски в краже конфиденциальных файлов при переходе на работу в Uber. Однако Uber и Waymo во внесудебном порядке смогли уладить спор о краже.