В столице начинаются досрочные выборы в Мосгордуму

Горожане в этом году впервые смогут проголосовать досрочно не только в будни, но и в воскресенье.

В столице стартуют досрочные выборы в Московскую городскую думу.

Жители Москвы в этом году впервые смогут голосовать досрочно не только в будни, но и в воскресенье. На муниципальных выборах в 2017 году территориальные избирательные комиссии по воскресеньям не работали.

Досрочное голосование будет продолжаться до 7 сентября. Режим работы в будни — с 16:00 до 20:00, в выходные дни — с 10:00 до 14:00. Основанием для досрочного голосования могут быть работа, отпуск или учеба, проблемы со здоровьем или другие причины.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего было зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатам было отказано. Сами выборы назначены на 8 сентября.