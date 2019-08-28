Лавров обозначил условия для встречи в "нормандском формате"

Прежде чем начинать подготовку к новому саммиту в "нормандском формате", необходимо добиться прогресса в реализации ранее достигнутых договорённостей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, начать стоит с устойчивого разведения сил и средств. Лавров отметил, что "кое-что" уже делается, но говорить о завершении этого процесса не приходится. Вторым пунктом, по мнению дипломата, является обеспечение так называемой формулы Штайнмайера, которая определит порядок введения закона об особом статусе Донбасса, а также порядок проведения выборов в регионе.

— Вот когда мы увидим прогресс в этих вещах, то, наверное, можно будет начинать готовиться к новому саммиту, — заявил министр в эфире Первого канала.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в сентябре должна состояться встреча в "нормандском формате" — лидеров Франции, Германии, России и Украины.