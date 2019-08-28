Путину подарили значок российской сборной WorldSkills — видео

Представители российской сборной на чемпионате WorldSkills подарили президенту РФ Владимиру Путину значок своей команды с символикой движения.

Президент отметил хорошие результаты российской сборной на чемпионате и выразил уверенность, что их победы на соревнованиях станут началом большого и качественного изменения в их жизни.

Путин также оценил работу тренеров и наставников, которые, по его словам, заслужили высшие оценки и слова благодарности.

Мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills прошёл в Казани с 22 по 27 августа. На чемпионате российская сборная завоевала 22 медали. Соревнования проводятся один раз в два года, следующие состоятся в КНР в 2021 году.