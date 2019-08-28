Для педагогов разработали нормы поведения в социальных сетях

Учителям рекомендуется воздерживаться от размещения "информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей".

Специалисты Министерства просвещения РФ и общероссийского Профсоюза работников народного образования разработали регламентированные нормы поведения преподавателей в Интернете и социальных сетях. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на новую редакцию типового кодекса этики педагогических работников, направленную региональным властям.

В отличие от документа 2014 года, в новом кодексе впервые обсуждаются правила поведения педагогов в Сети. Учителям рекомендуется воздерживаться от размещения "информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей", поясняется в документе.

— Речь о порнографии, способах самоубийства, пропаганде употребления алкоголя и наркотиков, использовании нецензурной брани и так далее. Таким образом, публикация фото в купальнике для педагогов не запрещена, — пишет издание.

В новой редакции этического кодекса появились и послабления насчёт дресс-кода. Если раньше учитель должен был "соответствовать общепринятому деловому стилю", то теперь надо лишь "придерживаться внешнего вида, который соответствует задачам реализуемой образовательной программы".

В Министерстве просвещения и общероссийском Профсоюзе работников народного образования пока не ответили на запросы газеты.

Напомним, учительнице из Барнаула Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фото в купальнике, которое она показала в соцсетях. При этом снимок был сделан на озере, где проходила акция в честь зимней Универсиады.

После этого учителя из разных регионов решили поддержать коллегу и стали массово публиковать в соцсетях свои фотографии в купальниках с тегом #учителятожелюди.