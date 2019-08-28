Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

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Фото © Wikipedia / Daniel Kruczynski

Богослужение в Патриаршем Успенском соборе в Московском Кремле начнётся в 10:00.

Православные христиане празднуют Успение Пресвятой Богородицы 28 августа. В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужит литургию в Успенском соборе Московского Кремля, сообщила пресс-служба патриарха.

Богослужение в Патриаршем Успенском соборе начнётся в 10:00.

В канун праздника, 27 августа, в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл отслужил всенощное бдение.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы посвящён событиям, которые связаны со смертью — успением — Девы Марии. День завершает Успенский пост, который начался 14 августа.

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