Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные христиане празднуют Успение Пресвятой Богородицы 28 августа. В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужит литургию в Успенском соборе Московского Кремля, сообщила пресс-служба патриарха.
Богослужение в Патриаршем Успенском соборе начнётся в 10:00.
В канун праздника, 27 августа, в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл отслужил всенощное бдение.
Праздник Успения Пресвятой Богородицы посвящён событиям, которые связаны со смертью — успением — Девы Марии. День завершает Успенский пост, который начался 14 августа.
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