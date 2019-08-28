В Раде заявили, что "Укроборонпром" не может заместить 40% деталей из РФ

В системе ОПК существует множество коррупционных рисков, и их необходимо уменьшить для восстановления доверия к предприятиям.

Государственный концерн "Укроборонпром" заместил импорт деталей из России только на 60%, рассказала избранная депутатом Верховной рады от партии "Слуга народа" Анна Коваленко в интервью интернет-изданию "Левый берег".

По её словам, в системе ОПК существует множество коррупционных рисков и их необходимо уменьшить для восстановления доверия к предприятиям.

— Например, возможны злоупотребления при закупке комплектующих из РФ. Сегодня "Укроборонпром" решил вопрос импортозамещения для 60% деталей, — заявила Коваленко.

При этом для остальных 40% деталей всё ещё не найдена замена, добавила она.

Как считает Коваленко, необходимо скоординировать работу спецслужб, провести финансирование соответствующих программ в профильных институтах. Она также отметила, что у Вооружённых сил Украины до сих пор имеется большое количество техники, которую произвели в России.

— Заменить её на западные образцы пока не позволяет госбюджет: это дорого, — сказала избранный депутат.

Ранее в Киеве похвастались снижением поставок дизельного топлива на Украину из России.