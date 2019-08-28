Климкин расстроился из-за отсутствия единого мнения G7 о возвращении России

Министр предположил, что это может стать "мегаугрозой" для Украины и стран "Большой семёрки".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что лидеры стран — участниц G7 утратили солидарность в своём отношении к России. Об этом он написал в своём твиттере.

— Похоже, G7 утратила солидарность в своём отношении к России. Это печально, — прокомментировал министр обсуждение лидеров стран "Большой семёрки" вопроса возвращения РФ в международный клуб.

При этом Климкин призвал к сохранению единства действий в отношении России. В противном случае, как считает министр, это станет "мегаугрозой" для Украины и стран G7.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не предпринимала и не будет предпринимать никаких действий для своего присоединения к G7.