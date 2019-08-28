Водитель протаранил стоявшее на МКАД авто, есть погибшие — видео

В Москве на 5-м км МКАД произошло ДТП с участием трёх автомобилей, в результате которого один человек погиб, ещё один был доставлен в больницу.

Как рассказали очевидцы, аварии предшествовало незначительное столкновение двух авто, водители которых вышли на проезжую часть, чтобы установить знак аварийной остановки.

В этот момент на полной скорости в них влетел третий участник дорожного движения. Движение на участке оказалось сильно ограничено, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.