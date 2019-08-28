SpaceX сообщила об успешном испытании аппарата Starhopper

Американская компания SpaceX провела успешные испытания аппарата Starhopper — прототипа космического корабля Starship. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале компании.

На кадрах видно, как "Прыгун к звёздам" сперва плавно поднимается в воздух, на некоторое время зависает над земной поверхностью, а затем плавно опускается на землю неподалёку от места старта.

Общая продолжительность полёта составила 57 секунд, на какую высоту поднялся аппарат, не уточняется, но изначально основатель SpaceX Илон Маск сообщал о планах покорить 200 метров, хотя Федеральное управление гражданской авиации (FAA) выдало разрешение на "прыжок" до высоты 150 метров.