Пушков оценил сравнение "Северного потока" с пактом Молотова — Риббентропа

По мнению российского сенатора, это глупо, ведь строительство газопровода никак не затрагивает Польшу.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление замглавы польского МИД Шимона Шинковского вель Сенка, который сравнил газопровод "Северный поток — 2" с пактом Молотова — Риббентропа.

— В МИД Польши только и умеют всё, что не по нраву Варшаве, сравнивать с пактом Риббентропа — Молотова, — написал Пушков в своём твиттере.

Сенатор отметил, что сравнивать газопровод и пакт достаточно глупо, поскольку проект никак не касается Польши. По мнению Пушкова, эта страна "не интересна как партнёр ни Германии, ни России".

Советско-германский договор о ненападении, часто называемый пактом Молотова — Риббентропа по фамилиям его подписантов, которые были главами внешнеполитических ведомств СССР и Германии, подписали 23 августа 1939 года в Москве. По мнению Варшавы, документ фиксирует сферы влияния в Европе и осуществляет фактическое деление Польши.

Ранее в Москве в Доме Российского исторического общества представили сборник исторических документов, которые связаны с заключением пакта Молотова — Риббентропа.