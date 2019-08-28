Адмирал назвал бестолковым шагом заход украинского корабля в зону учений России

Экс-командующий Черноморским флотом России адмирал Игорь Касатонов прокомментировал заход корабля украинских ВМС "Переяслав" в зону, где проходят учения российских военных.
— Заходить в зону учений — это норма позволительная. Она, конечно, опасная, — считает Касатонов.
Как рассказал бывший командующий, корабли России также ведут наблюдения за процессом учений других стран.
Он добавил, что малый корабль "снимает и малую информацию". Кроме того, сама такая акция является бестолковой и бесполезной, считает Касатонов.
— И ничего они оттуда особо не могли вынести, кроме визуальных каких-то или частных по связи вопросов, — заключил адмирал.
Ранее Лайф сообщал о заходе корабля ВМС Украины в зону учений Черноморского флота России. Судно смогло войти в воды, поскольку это было разрешено в рамках международного права, отметили в Киеве. Однако член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что такое действие является "безусловной провокацией".
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