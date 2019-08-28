Лидеры Колумбии и Перу проведут встречу по спасению лесов Амазонии от пожаров

Такое заявление сделал президент Колумбии Иван Дуке в ходе совместной пресс-конференции в перуанском городе Пукальпа.

Президенты стран Южной Америки встретятся для обсуждения мер по защите лесов Амазонии от пожаров, передаёт Reuters.

— В ближайшие дни мы проведём встречу вместе с лидерами других стран региона для обсуждения ситуации в Амазонии, — заявил президент Колумбии Иван Дуке в ходе совместной пресс-конференции в городе Пукальпа, Перу.

По словам перуанского лидера Мартина Вискарры, главной темой встречи станет необходимость принятия мер по защите лесов Амазонии, а также взаимодействия южноамериканских стран в этой сфере.

— Хорошими намерениями мы не добьёмся результатов, мы должны принять конкретные меры, — отметил президент Перу.

Ранее власти Бразилии отказались от финансовой помощи для борьбы с пожарами от Франции, указав, что французский президент Эмманюэль Макрон даже не смог предотвратить возгорание Нотр-Дама.