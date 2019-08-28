В России число разводов и браков достигло минимума с 1990 года

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Фото © Flickr/allochka22ru

Теперь люди женятся в более зрелом возрасте, а многие и вовсе не хотят узаконивать отношения.

Число браков и разводов в России опустилось до минимума с 1990 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата.

Такое уменьшение количества браков и разводов эксперты объяснили тем, что официально регистрировать отношения люди начинают в более зрелом возрасте, а многие и вовсе предпочитают не узаконивать отношения. Так, не последнюю роль в укреплении семьи играет и ипотека.

По информации ведомства, в 2018 году на одну тысячу человек приходилось четыре развода, при этом всего распалось 583 942 семьи. Меньше разводов было зафиксировано только в 1990 году, тогда это соотношение составило 3,8 на одну тысячу человек.

Пик расставаний в России отмечался в 2002 году, когда развелось 853 647 пар.

При этом номинальное число браков в России в аналогичный период также упало с примерно 1,3 миллиона в 1990 году до 893 тысяч в 2018 году.

Однако в этот же период были зафиксированы как брачные "бумы", так и брачные "затишья". Например, в 2011 году на тысячу человек приходилось 9,2 свадьбы, а в 2018 году было зафиксировано наименьшее число браков за последние 18 лет — всего 6,1 на тысячу человек.

По словам доцента кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александра Тимофеева, сейчас заключать браки стали намного позже, чем 20 лет назад.

Поздний брак, как правило, осознанный и потому практически исключает последующий развод, — объяснил специалист.

Кроме того, на крепость брака, по его словам, также влияет и рост цен на недвижимость.

Особенно это наблюдается в крупных городах, вынуждает семьи брать ипотеку, которая и мотивирует учиться договариваться в быту. Ведь кредит, как правило, касается обоих, — пояснил Тимофеев.

Ранее в Росстате проанализировали число браков и разводов за первые шесть месяцев 2019 года.

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