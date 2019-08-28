В России число разводов и браков достигло минимума с 1990 года

Теперь люди женятся в более зрелом возрасте, а многие и вовсе не хотят узаконивать отношения.

Число браков и разводов в России опустилось до минимума с 1990 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата.

Такое уменьшение количества браков и разводов эксперты объяснили тем, что официально регистрировать отношения люди начинают в более зрелом возрасте, а многие и вовсе предпочитают не узаконивать отношения. Так, не последнюю роль в укреплении семьи играет и ипотека.

По информации ведомства, в 2018 году на одну тысячу человек приходилось четыре развода, при этом всего распалось 583 942 семьи. Меньше разводов было зафиксировано только в 1990 году, тогда это соотношение составило 3,8 на одну тысячу человек.

Пик расставаний в России отмечался в 2002 году, когда развелось 853 647 пар.

При этом номинальное число браков в России в аналогичный период также упало с примерно 1,3 миллиона в 1990 году до 893 тысяч в 2018 году.

Однако в этот же период были зафиксированы как брачные "бумы", так и брачные "затишья". Например, в 2011 году на тысячу человек приходилось 9,2 свадьбы, а в 2018 году было зафиксировано наименьшее число браков за последние 18 лет — всего 6,1 на тысячу человек.

По словам доцента кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александра Тимофеева, сейчас заключать браки стали намного позже, чем 20 лет назад.

— Поздний брак, как правило, осознанный и потому практически исключает последующий развод, — объяснил специалист.

Кроме того, на крепость брака, по его словам, также влияет и рост цен на недвижимость.

— Особенно это наблюдается в крупных городах, вынуждает семьи брать ипотеку, которая и мотивирует учиться договариваться в быту. Ведь кредит, как правило, касается обоих, — пояснил Тимофеев.

Ранее в Росстате проанализировали число браков и разводов за первые шесть месяцев 2019 года.