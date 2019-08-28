В России создадут вертолёт из лучших разработок российских инженеров

В России ведётся разработка принципиально нового вертолёта, который соединит в себе все значимые наработки конструкторских бюро Миля и Камова, а также Казанского вертолётного завода. Об этом заявил директор по инновациям холдинга "Вертолёты России" Андрей Шибитов.

— Это будет принципиально новая машина, созданная с использованием аддитивных технологий, новых методов сборки, применением композитных материалов, иных, современных профилей несущего и рулевого винтов, передовой конструкции втулки несущего винта, — приводит заявление Шибитова в интервью журналу "Вертолёты России" РИА "Новости".

Он также отмечает, что новая машина будет сильно отличаться от тех технических решений, которые сейчас уже внедряются при производстве гражданских вертолётов.

Кроме того, Шибитов отметил, что к настоящему моменту холдинг уже успешно разработал летающую лабораторию на базе Ми-24, что позволило провести необходимые исследования для увеличения скорости полёта российских винтокрылых машин.